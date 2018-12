Primeur: Jumbo bevoorraadt winkels in regio Veghel met volledig elektrische vrachtwagen

Nakaarten ‘Moskee is een investe­ring in het hierna­maals’

10:17 VEGHEL - Sinds de opening zijn de Turkse moslims in Veghel al meer dan duizend keer op de knieën gegaan op het azuurblauwe tapijt in de nieuwe moskee in Veghel. Vijf keer per dag buigen en bidden ze in het ronde gebouw aan de Evertsenstraat. Het voelt goed, als thuis, vindt Hilal Ibrahim Acar.