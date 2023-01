Prins Daan d’n Urste heerser van ‘t Piererijk

VORSTENBOSCH - Prins Daan d’n Urste is afgelopen weekeinde onthuld als de 56e Prins van ‘De Piereslikkers’ in Vorstenbosch.

Daan van der Heijden is 24 lentes jong en is één van de jongste heersers die Vorstenbosch gekend heeft. Prins Daan d’n Urste is een zoon van Rini en Jacqueline en heeft twee oudere zussen, Doortje en Marleen. De prins woont sinds kort samen met zijn vriendin Kelly op het Lieve Vrouweveld, de nieuwste wijk van Vorstenbosch. De prins werkt bij van Munster Recyclers in Oss en is daar verantwoordelijk voor de transportplanning. Om ervoor te zorgen dat die planning geheel vlekkeloos verloopt springt hij zelf af en toe ook op de vrachtwagen.

In Vorstenbosch is hij een graag gezien persoon. Hij voetbalt in het ‘Super Twidde’ van voetbalvereniging de Vorstenbossche Boys en gaat jaarlijks mee op de beruchte ski trip. In het weekend is de prins vaak op stap met zijn actieve vriendengroep ‘Natte Adrie’.

Het carnaval is er bij Prins Daan d’n Urste met de paplepel ingegoten. Vader Rini van der Heijden heeft 11 jaar bij de raad van Elf gezeten. De energieke jonge Prins houdt van een skôn feest en gezelligheid. Zijn oproep is: Laten we met zijn allen ons best doen om er een schitterende carnaval van te maken, met als motto: ‘Zorg da ’t nie an oe eige ligt!’