Prins Geert na twee stille jaren heerser over Oiversland

In het 53e jaar van de carnavalsvereniging zwaait hij samen met zijn prinses Margret, adjudant Ad Tibosch en zijn hofdame Miranda de scepter over de Oivers. De 52-jarige geboren Bosschenaar heeft het carnaval in zijn bloed zitten en woont met de in Eerde geboren en getogen prinses Magret al 20 jaar aan de Haakakker.

In het dagelijks leven werkt prins Geert als programma manager bij Signify terwijl prinses Margret job coach is bij Autismepunt. Adjudant Ad houdt zich bezig met liftveiligheid bij Chex Liftkeuringen en de Eerdse hofdame Miranda is werkzaam in de zorg.

Met z'n allen in de polonaise

Dit jaar voor prins Geert geen carnaval in Oeteldonk, maar met zijn feestkennis bij de hand komt dat helemaal goed in Oiversland! Eén ding is zeker, feesten dat doen ze niet alleen want ‘Carnavalle, dé doen we met z'n alle!’

Op zondag 15 januari 2023 is er voor het prinsenpaar een receptie in gemeenschapshuis de Brink aan het Sint Antoniusplein te Eerde.