Prins Hans IV heerst twee jaar op rij over Reigerland: ‘Eindelijk carnaval met alles d’r op en d’r aan’

Kuehne+Nagel bepaalt al de skyline van Veghel, maar groeit gewoon verder

VEGHEL - Het is groot, grootst en wordt nog groter. Kuehne+Nagel is letterlijk een van de meest in het oog springende bedrijven van Veghel. Het beschikt er over gigantische magazijnen. Dat voor Air up is net ingericht.

9 november