Prins Huub mag na 23 jaar toch eindelijk op de prinsenwagen, samen met zoon Job

Hij is in vol ornaat, witte steek op en met de scepter strak in de hand. Naast hem staat nog zo'n man. Een stukje jonger, maar met eenzelfde pak aan, net zo'n steek op en ook in zíjn hand een scepter. In Odiliapeel hadden ze zaterdag in de optocht niet één, maar twee prinsen. Natuurlijk staat prins Job (Smeets) d'n Urste bovenop de prinsenwagen, maar hij staat er niet alleen. ,,Ik had één eis toen ze mij vroegen als prins'', zegt Job Smeets. ,,Dat was dat mijn vader ook als prins mee op de prinsenwagen zou gaan. En dat hebben ze geregeld.''