Prins Job d'n Urste heerst over de Knöllekes

Prins Job d’n Urste (39) werkt inmiddels 18 jaar op het Udens College sector vmbo en heeft in die periode in verschillende functies gewerkt. Van origine is hij docent lichamelijke opvoeding en inmiddels is hij sinds drie jaar afdelingsdirecteur van team bovenbouw beroepsgericht. Job van Zutven is getrouwd met Josine. Ze hebben drie kinderen: Jur (9), Senn (8) en Liva (5). Job van Zutven speelt zaalvoetbal bij Ut Zaltje in Boekel, bij de Bubz in Uden en met Zvv La Compagnie op de zaterdagmiddag. Hij geeft twee keer per week voetbaltraining aan de JO9-3 van Boekel Sport. Op donderdagavond geeft hij badmintontraining aan de junioren en senioren van badmintonclub ’t Veertje in Boekel.