Prins Leon d'n Urste mag eindelijk aan de slag in Kuussegat

De hofzitting in 2021 ging uiteindelijk niet door, waardoor de prins samen met zijn adjudanten en partners een flinke pas op de plaats moest maken. ,,Daarom vind ik het echt geweldig dat ik nu als heerser van Kuussegat aan het roer mag staan. In dit jubileumjaar! We hebben er zo ontzettend veel zin in", stelt de prins, oftewel Leon van Boxtel (50). Hij is geboren en getogen in Veghel en getrouwd met Martje.

Hij is al negen jaar directeur van drie basisscholen: De Empel, De Antoniusschool en De Nicolaasschool. Sinds dit jaar ook van de Taalvijver, voor anderstalige kinderen. Daarvoor kent Veghel hem mogelijk als directeur van bs De Ark. Van Boxtel houdt van hardlopen, zit namens partij HIER in de gemeenteraad en is met veel plezier lid van de Burgersociëteit Veghel. Hij is geen onbekende van CV de Kuussegatters, want tussen 2009 en 2015 was hij er bestuurslid.

Adjudanten Niels en Bas

Zijn adjudanten zijn Niels van Doorne en Bas van Boxtel. Ze zijn vereerd met de taak, maar toen Bas merkte dat hij adjudant van zijn broer mocht zijn, met wie hij heel close is, maakte hem dat trots en enthousiast. Bas heeft samen met Conja drie dochters. Hij werkt al 29 jaar bij Hutten. Hij is verantwoordelijk voor alle culinaire producten die de productie keuken, bakkerij en de Verspillingsfabriek verlaten. Hij houdt thuis ook van lekker koken en gezellig borrelen met vrienden.

Niels van Doorne (46) is getrouwd met Meike en ze hebben samen ook drie dochters. Carnaval loopt als een rode draad door het gezin. Niels is betrokken bij het Veghelse verenigingsleven en werkt bij de Bruin Techniek in Tilburg, een technische groothandel in aandrijftechniek.

Volledig scherm Prins Leon d'n Urste, adjudanten Bas en Niels (links) en hun partners zijn klaar voor het carnaval in Kuussegat. © Bram wakelkamp/New Brand Activators