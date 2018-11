Prins Martie d’n Urste gaat heersen over Odiliapeel

Buiten het carnavalsgedruis staat de dorstlustige hoogheid te boek als Martie van Ham en hij is getrouwd met Nancy van Ham–Heutjens. Het gezin Van Ham bestaat daarnaast uit drie zonen Mark, Roy en Daan. In het dagelijkse leven is Martie d’n Urste zelfstandig ondernemer in de autobranche en zijn Nancy werkt bij gemeente Uden op de afdeling Publiekszaken als klantenadviseuze. Naast zijn werk is de nieuwe hoogheid lid van de muziekvereniging waar hij een stevige noot mee toetert, zijn prinses speelt niet geheel onverdienstelijk een potje tennis.