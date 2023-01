Prins Roy d'n Urste heerser van De Uilen van Empeldonk

ERP - In partycentrum van Haandel in Erp is zaterdagavond Prins Roy d’n Urste, de 57ste prins van De Uilen van Empeldonk aan het enthousiaste publiek onthuld. Samen met adjudant Marcel Hendriks gaan zij voorop in de Empeldonkse carnaval.

Volledig scherm Prins Roy d'n Urste van De Uilen van Empeldonk © Carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk De 29-jarige Roy Verhagen zoals Prins Roy in het dagelijks leven heet, houdt wel van een feestje maar carnaval blijft altijd speciaal. ,,De muziek, de carnavalskleding en drank maakt het vaak een erg vrolijke en gezellige bedoeling. Ik hou d’r van!”

Liever niet op vakantie

Prins Roy is projectleider aanleg buitensportaccommodaties bij TopGrass in Sint-Oedenrode. Hij woont sinds kort samen met zijn vriendin Laura, aan de Piet Bartenstraat in Erp. Op vakantie gaan hoeft niet zo voor prins Roy maar als het toch moet dan met zijn vriendin een weekje ergens in de nazomerzon. In de winter uiteraard de wintersport waarbij de Duitse hitjes en de Flying Hirsch natuurlijk niet mogen ontbreken!

De weekenden van prins Roy beginnen vaak met een potje zaalvoetbal en een paar pilsjes in de kantine. Dan is er op zaterdag altijd wel een lap kunstgras in een tuin te leggen om dan 's-avonds af te zakken naar café Schansoord waar het prinsenpaar regelmatig te vinden is.

Derde helft in de voetbalkantine

Zondagochtend is voor uitslapen en zijn een paar paracetamolletjes meestal geen overbodige luxe. Toch staat de prins vervolgens op om zo goed als het kan, een fanatiek potje te voetballen op het veld. Na afloop natuurlijk gezellig afsluiten met een derde helft in de voetbalkantine. De sportieve prins slaat af en toe ook een balletje op de padelbaan.

Prins Roy, zijn Laura en adjudant Marcel hebben er kei veel zin in. En kijken vooral uit naar de intocht om er een skôn feestje van gaat maken. Zeker nu De Uilen van Empeldonk na lang wachten eindelijk weer mogen knallen. Het motto van de prins is niet voor niks: ,,Zo fanatiek als op t veld, gaan we carnavalle met geweld!”