Prinsenzitting Eerde: een avond om te feesten

Samen oud worden en hand in hand sterven, Ben en Nelly overleden een dag na elkaar

14:05 HEESCH - Nelly en Ben van de Ven uit Heesch overleden een dag na elkaar. Ze waren 52 jaar samen en allebei ernstig ziek. Ze werden tegelijk in een diepe slaap gebracht om te sterven. En dus lagen ze samen in twee ziekenhuisbedden in de voorkamer. Diep in slaap. Hand in hand.