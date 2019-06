‘Proces tegen Veghelse verdachte in Posbankmoord moet over’

interview Udense Esther na Net­flix-se­rie: ‘Ook mijn zoon ging onschuldig de bak in voor verkrach­ting’

14:20 De Netflix-hitserie When They See Us laat de pijn zien van jongeren die zonder bewijs veroordeeld worden voor verkrachting. Het overkwam ook de zoon van Esther Boek, bij wie de pijnlijke herinneringen door de serie naar boven komen. ,,De wijze waarop ze die Amerikaanse jongens ondervroegen, zo ging het bij Dex ook.”