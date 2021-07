Proef! Veghel stopt, focus horecazaak nu op Uden

Ook aangepaste plannen Heesch West leveren bezwaren op: te veel verkeer, te weinig aandacht voor lokale onderne­mers

28 juli HEESCH - Ondanks alle aanpassingen aan het plan Heesch West, zijn er nog steeds bezwaren. Die gaan met name over verkeer, over ruimte voor lokale ondernemers, en de belasting die het nieuwe industrieterrein voor het milieu oplevert.