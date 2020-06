Proeven van wat Fabriek Magnifique had kunnen zijn

Een online festival mag je het niet noemen, zegt Margriet Cobben van de organisatie van Fabriek Magnifique. ,,Daar is het te klein voor. Maar we willen mensen toch iets leuks bieden. Zelf zijn we nog steeds verdrietig dat het festival niet doorgaat en nu de datum nadert worden we er niet vrolijker van. Afgelopen weekeinde kwamen we als kernteam bijeen om te bespreken wat we volgend jaar gaan doen maar we waren echt in een mineurstemming. Om toch een beetje een vrolijke noot te brengen, zetten we in het festivalweekeinde daarom gewoon wat inzendingen van deelnemers online.”