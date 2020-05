Proeverijboot te water in Veghelse haven

Niet meer sproeien uit sloten of beken in Oost-Bra­bant door droogte

14:54 UDEN - Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen.