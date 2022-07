‘Professionele’ hennepkwekerij en -drogerij ontdekt na melding van wateroverlast in Udense flat

Juliana­park gonst van het publiek, theater en muziek tijdens tiende Fabriek Magnifique

VEGHEL- Het Julianapark gonst van de activiteiten tijdens de tiende aflevering van Fabriek Magnifique. Het is perfect festivalweer en er is veel volk op de been. Er is theater, muziek en lekkers voor jong en oud.

23 juli