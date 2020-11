Profielschets: nieuwe burgemeester Boekel moet vechten voor zelfstandigheid

Venhorstse (77) vangt bot bij Raad van State, zet Boekel haar nu uit haar woning?

20 november DEN HAAG/VENHORST - De Raad van State vindt het geloofwaardig dat op het gemeentehuis van Boekel niets te vinden is dat lijkt op een bouwaanvraag uit 1984 voor een champignonkwekerij mét bedrijfswoning aan de Hoekstraat in Venhorst. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Hiermee is de kans toegenomen dat Boekel de 77-jarige Nel Jacobs-van Gemert uit haar tot woning omgebouwde loods zet want wonen is daar illegaal, zegt Boekel.