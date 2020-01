Progressief roept Wijdeven op om wél te spreken over kwestie rond (oud-)burgemeester Heijmans

Staalcon­struc­tie moet omvallen van Boekelse molen voorkomen

20:00 BOEKEL - De gemeente Boekel is deze week begonnen met het aanbrengen van een stalen constructie aan de standerdmolen op de hoek Kerkstraat-Julianastraat. Die moet voorkomen dat de molen omvalt. Vorig jaar is bij een controle gebleken dat de molen fors voorover helt. Volgens de gemeente, die eigenaar is van het monument, kan de veiligheid niet langer gewaarborgd worden.