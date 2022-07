Project Wijstgronden uit Uden wint prijs van 5000 euro

Jonge boeren met de trekker voor protest naar Veghel, maar waar is de burgemees­ter?

VEGHEL - Ze zijn jong en juist daarom willen ze van zich laten horen. Op de dag dat de Tweede Kamer stemt over het stikstofbeleid verzamelden zo'n vijftig jonge boeren zich met hun tractoren voor het gemeentehuis van Meierijstad. ,,Veghel is de bakermat van voeding, we hopen hier gehoord te worden.”

28 juni