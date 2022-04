Propaganda is van alle tijden, bewijst theaterstuk Dodenherdenking Veghel: ‘Hoe is het mogelijk?’

Wie had in september, bij eerste brainstormsessies, kunnen bedenken dat het theaterstuk voor Dodenherdenking in Veghel zo actueel zo worden. Propaganda is namelijk het onderwerp. ,,Dat speelde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol, maar nu ook weer in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland”, zegt Marie-José Keurlings van de werkgroep.

Lees ook PREMIUM Te oud om onder te duiken: 79 jaar na hun dood krijgen Job en Rosa de Groot eerste struikelstenen Veghel

Naast de stille tocht en de herdenking is er in Veghel ieder jaar een theatervoorstelling met Dodenherdenking. Door de jaren heen is te zien dat de thema's uit de Tweede Wereldoorlog die daar gebruikt worden vaak nog heel actueel zijn. ,,Hoe is het mogelijk dat we wéér zo’n passend onderwerp kozen”, zegt Frits Sanders van de werkgroep. ,,Hitler kreeg met behulp van propaganda een heel land achter zich, het is verbijsterend dat dit nu weer iemand lijkt te lukken.”

In deze tijd vindt propaganda zijn weg via sociale media, maar ook in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw werden jongeren en volwassenen op geraffineerde wijze beïnvloed. Via beelden op posters en in tijdschriften.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Voorbeelden van propaganda in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw uit het boek: 'Hitlers jongste hoop' van Gerard Groeneveld. © Franka Willems

Paralellen tussen toen en nu

Gert-Jan Peters is schrijver van het nieuwe theaterstuk, waar een cast van zo’n dertig man voor op het podium komt. Hij bedacht dat de hoofdpersoon in het verhaal de volgende minister-president van Nederland wil worden. Om stemmen te winnen schakelt deze man de hulp in van reclamebedrijf Goebbels, die een effectieve maar gewetenloze propagandastrategie bedenkt. ,,Het wordt een heel indringend stuk. Je wordt meegesleurd naar het verleden en ziet wat er ook nú kan gebeuren”, vindt Renée Wolf-Pinto van de werkgroep. ,,De spelers leggen de gruwelijke parallellen bloot tussen toen en nu.”

In het theater

De voorstelling is te zien in theater de Blauwe kei. ,,Ik weet nog dat in de begintijd de voorstelling in de kerk plaatsvond”, vertelt Marie-José Keurlings, die al ruim 25 jaar voorzitter is van de werkgroep. ,,Maar daarmee bereikten we een deel van de mensen niet; orthodoxe joden bijvoorbeeld gaan niet graag een kerk binnen vanwege de aanwezige beelden.” Daarna werd de voorstelling naar het gemeentehuis verplaatst. ,,Maar veel mensen dachten dat het een besloten bijeenkomst was”, vervolgt Keurlings. ,,Burgemeester Arno Frankfort stelde voor om naar theater de Blauwe Kei te gaan. We begonnen er in een klein zaaltje, maar nu zit de theaterzaal steeds vol.”

Steeds weer opnieuw bedenken

Er is landelijke belangstelling voor hoe Veghel te werk gaat op 4 mei. Keurlings: ,,Veel mensen weten niet dat we ieder jaar weer op nul beginnen. We halen onze ideeën niet uit een of ander boek. Het is steeds weer een worsteling en uitdaging. Voor inspiratie bezoeken we onder meer musea, maar ook concentratiekampen. Sommige leden van de werkgroep hebben de oorlog zelf meegemaakt.”

Het hele programma meemaken

Dat maakt dat de voorstellingen ieder jaar weer heel indringend zijn. ,,Als je één keer naar de Veghelse herdenking bent geweest, dan ben je verkocht, dat horen we overal terug. Het mooist is wel om het hele programma mee te maken. Die bezinning, over wat je gezien en beleefd hebt, neem je mee in de stille tocht en de herdenking na afloop.”

De voorstelling is gratis toegankelijk, maar er is wel een toegangskaart nodig. Het theater gaat om 18.00 uur open, de voorstelling begint om 18.30 uur. Vandaaruit is er om 19.30 uur de stille tocht naar de oorlogsmonumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Om 19.55 uur start daar de herdenking met kransleggingen.

Herdenking familie Wolf Al jarenlang bezoekt de bijna 90-jarige Renée Wolf-Pinto, lid van de werkgroep Dodenherdenking, samen met Frits Sanders de scholen in Meierijstad. Wolf is joodse en vertelt dan over haar onderduiktijd in de oorlog. Sanders ondersteunt haar verhaal met beelden op het digibord.

Ze vindt het belangrijk haar verhalen te vertellen. ,,Zolang ik dat kan doe ik het. Ik vertel aan kinderen van groep 8 dat ik ook hun leeftijd had”, legt ze uit. ,,Ik vertel bijvoorbeeld dat ik tulpenbollen heb gegeten. Dat vinden ze vreemd. We hadden vreselijk veel honger, maar dat was niet eens het ergste. Als we ergens weg moesten, naar een nieuw onderduikadres, werden we als postpakket van het ene adres naar het andere vervoerd. Zo hebben we 14 adressen gehad. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik in de oorlog samen met m’n zusje was. En ik word steeds weer emotioneel als ik over m’n vader vertel, dat hij weggevoerd werd en nooit meer terug is gekomen.”



Op 8 mei om 14.00 uur worden voor het huis aan de Gasthuisstraat 5 in Veghel twee struikelstenen gelegd voor Nico en Nico Nathan Wolf, familie van Renée Wolf. Het is het tweede paar gedenkstenen dat de stichting Struikelstenen Meierijstad legt in Veghel voor huizen van mensen die door de nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd en vermoord. Bij de herdenking zal Wim van de Donk aanwezig zijn, als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en als rector magnificus van Tilburg University. Nico Wolf studeerde voor hij gedeporteerd werd in Tilburg en was daar lid van studentenvereniging St. Olof. Volledig scherm Al jarenlang bezoekt Renée Wolf-Pinto samen met Frits Sanders scholen om te vertellen over de oorlog. © Franka Willems