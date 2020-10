Protest in Veghel tegen varkenswinkel, eigenaar van Oijnk! ontving bedreigingen per mail

VEGHEL - Het protest van dierenactivisten tegen de Veghelse varkenswinkel Oijnk! is zaterdagmiddag vreedzaam verlopen. Zo'n zestien actievoerders hielden op de Markt een stil protest met borden. Terwijl de politie een oogje in het zeil hield zagen de Veghelaren het vooral hoofdschuddend aan.

'Pure propaganda' en 'volkomen respectloos'. Woordvoerder Robbert van Haaften van de groep Direct Action Everywhere heeft weinig woorden nodig om te zeggen wat hij van het winkeltje met varkensproducten in de Kalverstraat vindt. ,,Wij staan hier vandaag namens de varkens, om voor hun rechten op te komen. Want wat er niet in beeld komt is het leed dat de varkens wordt aangedaan."

Beduusd

Winkeleigenaar en varkenshouder Marcel Berkvens is enigszins beduusd van de heftige reacties van de dierenactivisten. ,,Ik ben trots op het varken en trots op onze winkel. We hebben sinds de opening heel veel positieve reacties ontvangen, maar je wilt niet weten wat wij de laatste weken voor bedreigingen per mail hebben ontvangen."

Camera's

Het was reden voor de gemeente en politie om het aangekondigde protest van de actiegroep serieus te nemen. Via speciaal opgehangen camera’s en agenten op straat worden de demonstraten in de gaten gehouden. Ook enkele sympathiserende varkenshouders, die Berkvens komen ondersteunen, zijn zo in beeld. Het bleef echter rustig.

Gekkies

Het druilerige weer brengt weinig bezoekers naar het centrum op de been. Een enkele Veghelaar blijft staan om even te kijken. ,,Gekkies zijn het. Ik hoorde dat deze vorm van actievoeren hun beroep is. Dat ze écht gaan werken", meldt een nieuwsgierige man. Een fietser passeert het groepje dat op de punt van de Markt staat en roept hen toe: 'Ik eet vanavond een lekker stukske vlees!’

Volledig scherm Zo'n zestien actievoerders protesteerden op de Markt vreedzaam tegen de Veghelse varkenswinkel Oijnk. © Philip van den Brand