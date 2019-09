Protestactie Odiliapeel tegen hardrijders: 'Er rijden hier een hoop Max Verstappens’

In de tuin aan Oudedijk 26A is het zaterdagmiddag een drukte van jewelste. Er klinkt muziek, er wordt wat gedronken, en in de hoek zitten kinderen aandachtig te knutselen. Wie niet beter zou weten, zou denken dat er een gezellig buurtfeestje aan de gang is. Er worden echter de laatste voorbereidingen voor een protestactie in de buurt getroffen, om de maximumsnelheid in de straat onder de aandacht te brengen. ,,Er rijden hier een hoop Max Verstappens'', verzuchten initiatiefneemsters Marieke Selten (37) en Marie-José Lamers (47).