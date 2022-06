Protestactie tegen komst F-35-straaljagers naar vliegbasis Volkel

De actievoerders van leefgemeenschap Jeannette Noëlhuis verzamelden zich rond 11.30 uur voor de kerk in het centrum van Volkel. De kerk is gesloten, maar de pastoor van Volkel is aanwezig en heeft de demonstranten de hand geschud.

Vervanging F-16

De demonstratie wordt gehouden door actiegroep Jeannette Noëlhuis. Aanwezige demonstranten komen uit diverse plaatsen zoals Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Breda. Eén demonstrant geeft aan uit Californië in de VS te komen. Het Jeannette Noëlhuis is onderdeel van de Catholic Worker beweging in de VS. De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen die pacifistisch en anarchistisch is ingesteld.