Protestactie tegen nieuwe kernwapens op vliegbasis Volkel

Meierij­stad praat met Veghelaren over aardgas­vrije wijken

8 september VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Woont u in een van de Veghelse wijken De Bunders, Oranjewijk of Dorsveld? Dan krijgt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging van de gemeente Meierijstad om mee te praten over een aardgasvrije wijk. Andere wijken in Meierijstad komen later aan de beurt.