Provincie feliciteert Maashorst na check boekhouding

Met leesbaar plezier heeft hebben Gedeputeerde Staten het stempel ‘goedgekeurd’ geplaatst onder de financiële verantwoording van Meer Maashorst. In de kersverse vaststellingsbrief van het provinciebestuur staat een royaal proficiat: ‘Het is een bijzondere prestatie dat zoveel van uw plannen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Van harte gefeliciteerd daarmee.’

De brief is gericht aan de leiding van het natuurgebied. Die zit juist nu in een overgangsfase, zoekend naar hoe het verder moet na de miljoenenregen vanuit het provinciehuis.

Over die toekomst zegt de brief niets. De provincie constateert wel dat het subsidiegeld in de voorbije vijf jaren besteed is conform de plannen én ten gunste van de regio: ,,Deze visie heeft geleid tot een intensieve samenwerking om dit prachtige stuk Brabant uit te laten groeien tot een gezond, ondernemend en levendig Provinciaal landschap.‘’’

Ruim 15 miljoen subsidie

Het gaat niet om de 20 miljoen euro natuursubsidie maar om ruim 15 miljoen voor uiteenlopende projecten in de rand van de Maashorst. Er zijn er 27 gerealiseerd, variërend van de natuurbegraafplaats bij Schaijk tot een trimbaan bij Uden. Ondernemers of de gemeenten moesten zelf bijdragen, en kregen dan een bedrag uit de provinciale regeling ‘Landschappen van Allure’. Zo heeft om precies te zijn 15.063.816 euro aan subsidie voor ‘Meer Maashorst’ geleid tot circa 33 miljoen aan investeringen in het gebied.