Provincie helpt een handje met ombouw centrum Veghel: ‘Dit geeft me vertrouwen’

UdenPlus twijfelt over nut en haalbaar­heid gasloos wonen

16 september UDEN - De gemeente Uden zou inwoners eerst moeten vragen wat die van ‘gasloos wonen’ vinden voordat die weg wordt ingeslagen. Het is zeer de vraag of ‘van het gas af’ haalbaar en betaalbaar is, stelt de fractie UdenPlus in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.