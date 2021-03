Provincie staakt strijd voor snelle groei mestfabriek Nistelrode

Wethouder Rien Wijdeven noemde het vrijdag in een korte reactie ‘een goed gebaar’ dat de provincie niet in beroep gaat. Hij is benieuwd naar wat er nu wel gaat gebeuren. Gedeputeerde Lemkes kondigde een overleg daarover aan met loonbedrijf Jennissen, eigenaar van de mestverwerking: ,,In april gaan we in gesprek. Wij zullen het bedrijf dan adviseren om ook met omwonenden in overleg te komen.’’