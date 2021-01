‘Publiek geheim’ ontsluierd: er liggen kernwapens in Volkel. En volgend jaar worden ze vernieuwd

De term ‘publiek geheim’ was in feite misschien al te groot. Voor menigeen staat reeds jarenlang vast dat er op vliegbasis Volkel Amerikaanse kernwapens verborgen liggen - ook al zwijgen de autoriteiten er al even lang in alle talen over. Een aaneenschakeling van uitgelekte documenten, slip of the tongues van (oud-)bewindslieden en lokale observaties in Volkel lieten voor twijfel weinig ruimte. Dat neemt niet weg dat het saillant is wat de Volkskrant nu over de wapens aan de weet kwam.