Puin ruimen en knopen doorhakken: wethouder Van Dieperbeek moet 5 belangrijke keuzes maken in Bernheze

Onderne­mers centrum Uden zien Food Experience Center ook niet zitten: ‘We hebben grote zorgen’

6:06 UDEN - De ondernemers in het centrum van Uden zien de komst van een Food Experience Center ook niet zitten. Zo’n publiekstrekker op Uden-Noord is funest voor de winkels in het centrum en toekomstige ontwikkelingen schrijven ze in een brief aan alle raadsfracties.