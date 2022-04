Puk van Ansem vindt het heerlijk om zich uit te leven in musical ‘Alice in Wonderland’

BOEKEL - Acteren vindt ze geweldig, toch wil ze later bioloog worden. Maar de komende weken is de 11-jarige Puk van Ansem uit Boekel een van de sterren in de musical ‘Alice in Wonderland’. Op 22 mei staat ze in theater Markant in Uden en op 10 april in De Lievekamp in Oss.