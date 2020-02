Pul haalt legendarische band The Animals naar Uden

De kaartverkoop voor The Animals + Friends is vrijdag gestart. Die ‘Friends’ zijn in dit geval de Bintangs, een band die net als The Animals in de jaren zestig furore maakte. ,,Ze waren in Nederland misschien wel net zo bekend als The Animals", weet Kaj den Teuling van De Pul. ,,Steeds als The Animals in Nederland spelen zijn de Bintangs erbij. Het is feitelijk een vaste combi.”