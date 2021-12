PvdA Meierijstad: ‘Kijk naar tunnel onder kanaal bij Veghel’

De Raad van State heeft het plan voor de opwaardering van de N279 tussen Veghel en Asten vorige week vernietigd. Er lagen verouderde verkeerstellingen aan te grondslag en het plan was te globaal. De wijkraden, die helemaal niet tevreden waren over het plan, gaven direct al dat dit het moment is om helemaal opnieuw naar de situatie van de drukke weg langs Veghel te gaan kijken.

Want het plan is ook belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied Rembrandtlaan, waar omwonenden al jaren overlast hebben van het alsmaar toenemende vrachtverkeer. Het gaat er al jaren hoe het verkeer richting de bedrijventerreinen zijn weg kan vinden .

De PvdA roept op om opnieuw te gaan kijken naar duurzame en integrale oplossingen voor de verkeersdoorstroming bij Veghel. Inclusief een onderzoek naar een tunnel. Dat kwam ooit al ter sprake, maar deze oplossing is nooit écht goed bekeken, volgens de partij. ‘Het ondertunnelen van het kanaal met verschillende ‘afslagen’ kan een reële oplossing zijn. Maastricht, Best en Vught zijn voorbeelden waarin voor dergelijke oplossingen is of wordt gekozen’, zo schrijft de PvdA-fractie aan het college. Zij wil weten of het college bereid is zich hard te maken voor zo’n onderzoek.