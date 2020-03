Quizzen in quarantaine: na Erp zit straks heel Meierijstad aan het scherm gekluisterd

Lege winkelstra­ten: ‘Dit zijn wel de zwartste dagen van mijn leven’

9:29 UDEN/VEGHEL/NISTELRODE - Het is leeg en stil in de winkelstraten van Uden en Veghel. Het is doodstil in Nistelrode, waar modehuis Van Tilburg gesloten is. De horeca is dicht. En de winkels die wél open zijn, krijgen nauwelijks klanten over de vloer.