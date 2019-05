Raad Bernheze wil doortrekken weg Laag Beugt naar Rodenburg Heeswijk-Dinther onderzoeken

2025

Konings diende samen met D66 en Progressief Bernheze woensdagavond opnieuw het voorstel in om alvast te onderzoeken of het haalbaar is om de ontsluitingsweg bij Dinther door te trekken naar Heilaren/Rodenburg. In tegenstelling tot vorig jaar, had de fractie van partij Lokaal nu wel oren naar de motie. ,,In 2007 begonnen we al over die vierde poot, maar toen werd gezegd dat de ontsluiting Heeswijk-Dinther zuid klaar moest zijn. Nu zegt het college dat we moeten wachten tot de Traverse klaar is, maar als we dan nog moeten gaan onderzoeken, is het zo 2025”, schetste Bouwman.