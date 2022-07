Raad Bernheze wil snel meer duidelijkheid over aanpak basisschool Op Weg Vorstenbosch

,,Het is heel hard nodig dat het gebouw van Op Weg zo snel mogelijk wordt aangepakt, en als dat moet extern capaciteit in te schakelen”, gaf Mart Smits (CDA) aan tijdens de raadsvergadering. CDA diende samen met Lokaal een motie in om het college aan te sporen. ,,Het waait letterlijk door het hele gebouw heen”, benadrukte Smits.

Dringend nodig

De gemeenteraad stemde vorig jaar mei in met een onderzoek voor renovatie of vervangende nieuwbouw van de basisschool. Dat was dringend nodig gezien de staat van het huidige gebouw, ventilatie die tekort schiet en het energiegebruik, zeker in combinatie met de functie van het gebouw en het ruimteoverschot.

Behoud van uitstraling

Eerder werd een motie aangenomen dat gestreefd moet worden naar het behoud van de uitstraling van het gebouw en dat de school bij voorkeur op de huidige locatie blijft. Het plan blijft volgens CDA en Lokaal nu te lang liggen, en de rest van de raad was het daarmee eens. Filios Scholengroep, waaronder Op Weg valt, onderstreepte in een ingestuurde brief ook dringend het belang van een snelle start.

Wethouder Everling gaf direct antwoord: ,,Het signaal is helder, en het is inderdaad belangrijk vlug stappen te maken We gaan er vaart achter zetten. Aan het einde van het jaar moet duidelijk zijn wat we gaan doen, en met welke partijen om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.”