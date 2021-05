Raad Boekel accepteert vertraging bedrijventerreintje Venhorst

Alle raadfracties waren het er voor aanvang van de raadsvergadering over eens: de ontsluiting van het bedrijventerreintje op de weg Daandelendennen zou tijdelijk moeten zijn. In de toekomst, als ook op het achterliggende terrein bedrijfjes zouden worden gevestigd, zou het gehele terrein vanaf aangrenzend bedrijventerrein Kraaijendonk moeten worden ontsloten. De toegang vanaf Daandelendennen zou dan alleen nog voor fietsverkeer te gebruiken moeten zijn. Dat was ook het idee van de buurt. Een eigenaar van een bedrijf op Kraaijendonk over wiens terrein de nieuwe toegangsweg zou moeten lopen, had de buurt al beloofd gratis een stukje grond beschikbaar te stellen.