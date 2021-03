Raad Boekel fluit college terug over oost-west verkeer

Hoe kom je straks van Venhorst naar Erp? Niet meer dwars door centrum Boekel

11 maart BOEKEL - Met de realisatie van een randweg westelijk langs Boekel en het verkeersluw maken van het centrum, doemt voor de Boekelaren een nieuw probleem op: waar moet het verkeer vanuit het oosten (Venhorst) naar het westen (richting Erp) heen. Want dwars door het centrum zoals nu het geval is, kan straks niet meer. Er is vrees voor sluipverkeer door woonstraten. De raadscommissie buigt zich er dinsdag over.