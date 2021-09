Raad Landerd verbaasd over plotse haast met plan Repelakker III

UPDATE Landerd zet in op forse uitbrei­ding van Zeeland met nieuwe aanslui­ting op Bergmaas

18 november ZEELAND - Een uitbreiding met 140 nieuwe woningen is nog maar het begin van de uitbreidingsplannen die de gemeente Landerd heeft in Zeeland. Het gemeentebestuur spreekt over de eerste van drie fases en steekt bovendien in op een nieuwe aansluiting van de wijk op de voormalige provinciale weg Bergmaas.