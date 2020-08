Raad Meierijstad komt na halfjaar videobellen weer fysiek bij elkaar

Plannen door omwonenden gehekeld whiskypro­ject groter, buurt maakt zich zor­gen

24 augustus NISTELRODE - Het nieuwe ontwerp voor de Maashorst Whisky Hoeve is een slag groter dan het plan waartegen het gemeentebestuur van Bernheze in 2018 voorzichtig ja zei. De ondernemer wil vooruit. Maar bij buren in Nistelrode groeien de zorgen.