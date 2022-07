Raad steunt langer open houden opvang Oventje

Zo er nog een flintertje twijfel bestond over de verlengde openstelling tot 17 augustus, dan is die door de stellingname van de raadsfracties nu helemaal verdwenen.

Rüpp had eerder deze week al gezegddat het aanvankelijk voor twee tot drie weken opgebouwde kamp in totaal zeven weken mag blijven. Maar, zo zei de burgemeester daarbij, hij wilde hierover nog wel zijn gemeenteraad horen.

Vierkant achter de verlenging

Alle aanwezige partijen gingen donderdagavond vierkant achter de verlenging staan. Hierbij was wel van betekenis dat FvD-raadslid Janco Bethlehem verhinderd was en dus niet aanwezig. Juist Bethlehem had zich in de voorbije weken zeer kritisch uitgelaten over de crisisnoodopvang. Hij sprak herhaaldelijk met die omwonenden die zich voor een voldongen feit geplaatst voelden.

Raadslid Harry van Tiel ((UdenPLusLanderd) sprak donderdagavond dat er ‘natuurlijk ook’ tegenstanders waren: ,,Maar het is gewoon zo dat er in ’t Oventje een groot draagvlak is voor deze opvang. Iedereen begreep van meet af aan dat het zou gaan om drie weken plus misschien nog wat erbij. De burgemeester heeft hier prima werk geleverd.’’

Vraag niet gesteld

SP-raadslid Ton Segers plaatste wel een kanttekening bij de wijze waarop Rüpp de stemming heeft gepeild in buurtschap ‘t Oventje: ,,De vraag of de omwonenden vier weken verlenging wilden is niet gesteld.’’

Dat had Rüpp met opzet niet letterlijk gedaan, reageerde hij: ,,Ik wilde juist geen stemming. Ik wilde meekrijgen hoe de opvang leeft bij omwonenden. En ik heb gemerkt dat er veel draagvlak is.’’

Betrouwbaarheid op het spel

In juni, vóórdat het kamp opgebouwd werd, had Rüpp nadrukkelijk aan omwonenden beloofd dat zij zouden mogen meepraten over een eventuele verlenging. Daardoor stond later óók zijn eigen betrouwbaarheid op het spel, herhaalde hij in de raadsvergadering: ,,Ik heb daar wel mee geworsteld en ik ben er ook op aangesproken. Ik kan u e-mails laten zien waar je niet vrolijk van wordt.‘’

Raadslid Bas Keijzer (Maashorst Vooruit) plaatste dit vertrouwensvraagstuk in een breder kader. Hij verfoeide de landelijke opvangcrisis en het afschuiven van een landelijk probleem op een kleine, lokale gemeenschap: ,,Dit raakt ook het vertrouwen in de politiek.’’ Wel sprak ook Maashorst Vooruit zich helder uit vóór verlenging.

Afbreken van het kamp

De opvang blijft nu nog ruim vier weken open en sluit op 17 augustus. Een dag later al begint het afbreken van het kamp, aldus Rüpp. Een week later zullen alle noodunits weg zijn.