Raad Uden neemt historisch besluit: fusie met Landerd

Udense zaalvoet­bal­lers blijven toch in sporthal Udens College

17:11 UDEN - Zaalvoetbal Vereniging Uden (ZVU) speelt ook komend seizoen zijn wedstrijden in de nieuwe sporthal van het Udens College (UC). Een ruime meerderheid van de in totaal 56 teams heeft dat aan het bestuur laten weten. De club overwoog een vertrek omdat de sporthal te vies en stoffig was maar dat is volgens de club stukken verbeterd.