Raad van State keurt uitbreiding Foodpark Veghel goed

Verwerpt kritiek

Zo merkt het bestuursrechtscollege op dat het met het sluipverkeer van vrachtwagens op en rond de Rembrandtlaan wel meevalt. De capaciteit van de Rembrandtlaan is 25.000 verkeersbewegingen per dag. Na de uitbreiding van het Foodpark zal het aantal bewegingen met 550 per dag stijgen en in 2030 op totaal 24.200 (vracht)autobewegingen per dag uitkomen.