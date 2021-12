Raad van State: mocht Boekels college vergunning verlenen aan boerin Steffi Verhagen

Uitvaartbe­drij­ven hebben het wéér druk: ‘Onze medewer­kers zijn óók moe, net als in de ziekenhui­zen’

UDEN - Uitvaartbedrijven in de regio hebben het druk nu de sterftecijfers als gevolg van corona en griep oplopen. Bij het crematorium in Uden wordt donderdag of vrijdag een speciale koelcontainer geplaatst. Ook kunnen niet alle uitvaarten binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

2 december