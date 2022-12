Raad wil uitstel van besluit om Merletcollege Mill te sluiten: ‘We willen het beste voor onze kinderen’

‘In het Licht’: een niet-traditione­le kerstten­toon­stel­ling in Museum Krona

Met de kersttentoonstelling In het Licht slaat het Udense Museum Krona een nieuwe weg in. Geen kerststal dit jaar, maar een groot project over licht. Een thematische expositie over de ervaring en de duiding van licht, met het accent op de middeleeuwen en het heden.

9 december