Raadsleden Meierijstad op tour langs aardbeienteler en koeienboer

Hoe biedt je onderdak aan in totaal 500 arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. En wat doen ze in hun vrije tijd. De huisvesting van arbeidsmigranten is een van de onderwerpen waar in de gemeente Meierijstad veel over gesproken wordt het komende jaar en bij HeGe konden de gemeenteraadsleden deze vrijdag zien hoe dat geregeld is. Zo'n 300 Polen wonen op het eigen terrein aan de Rijtvenseweg. Ze kunnen er eten, sporten en opleidingen volgen. De was wordt gedaan, loon- en personeelzaken worden op het eigen terrein geregeld. ,,Als ze ziek zijn, zorgen we voor medische zorg. Ook buiten werktijd. We schakelen een beveiligingsbedrijf om te zorgen dat er geen overlast is. Daarom willen we ze graag op eigen terrein huisvesten. Dan kunnen we de zorg beter regelen", zegt mede-eigenaar Mari van den Heuvel.