‘Raar plan van rare pubers’ leidt tot heuse Heeswijkse horrorfilm

‘Nee’, zei de moeder van Romy van Roessel toen haar dochter vroeg of ze 's nachts in het bos mocht filmen. ‘Rare pubers, raar plan’ dacht moeder. ,,Maar als ik toen geweten had hoe professioneel en creatief en fanatiek jullie hier mee bezig waren had ik geen ‘nee’ geantwoord op Romy’s vraag”, schrijft haar moeder nu op Facebook. ,,Onze ouders wisten wel dat we bezig waren met een film, maar dat het zo groot zou worden, dat hadden ze niet in de gaten”, zegt de groep jongeren uit Heeswijk-Dinther die zich heeft verenigd onder de naam ‘Hanky studio's’ (‘omdat we iets hebben met het woord hanky’).