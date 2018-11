Rachelle laat Keldonkse Harrold Steffi snel vergeten

Drie leerlingen beseften toen nog niet dat ze vorige week waarschijnlijk oog in oog hebben gestaan met de nieuwe liefde van Harrold Koolen in Keldonk. Want het liefdesverdriet van de afgewezen vrachtwagenchauffeur uit de serie Boer Zoekt Vrouw was van korte duur. Zijn nieuwe vlam is Rachelle uit Deurne. Harrold maakte het nieuws zondagavond zelf met een appje bekend aan zijn vriendenkring in Keldonk.



Op diezelfde zondagavond werd in menig huiskamer een traantje weggepinkt, toen de hopeloos verliefde Harrold op zijn tractor wegreed bij hengstenhoudster Steffi uit Boekel. In werkelijkheid was dat al maanden eerder, toen de opnames in de hete zomer werden gemaakt. ,,Zonde", zeggen de juffen Linda Leenders en Debbie Kanters in de personeelskamer van de Keldonkse school in koor op de vraag hoe ze het vinden dat Harrold afviel, nog niet wetend van het nieuwe geluk van hem.