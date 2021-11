Radboud-internist Chantal Bleeker uit Veghel is bezorgd: ‘Gaat niet alleen om ic’s, maar om de hele zorg’

NIJMEGEN/VEGHEL - De boosterprik, waarom laat die zo lang op zich wachten? Hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc is bezorgd. ,,Deze coronagolf is hoger dan ik had gehoopt”, zegt de Veghelse.