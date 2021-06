Randweg Boekel al voor de helft open

Prins Bernhard­fonds strooit met geld: Bernheze, Oss en Uden bij de gelukkigen

12:03 BERNHEZE/OSS/UDEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft financieel bijgedragen aan enkele natuur- en cultuurprojecten in Bernheze, Oss en Uden. Alles bij elkaar keerde het fonds in het tweede kwartaal ruim 435.000 euro uit aan 74 bijzondere projecten in Brabant.