Ravage op provinciale weg bij Veghel door zwaar ongeluk, drie slachtoffers uit cabine bevrijd

Omstreden fietsover­steek in Veghel eist dodelijk slachtof­fer, gemeente ziet geen reden tot maatrege­len

26 maart VEGHEL - De fietser die zondag in de namiddag werd aangereden op een fietspad aan de Gasthuisstraat in Veghel is afgelopen woensdag overleden. Het gaat om een 78-jarige Veghelaar. Het fietspad dwars over de doorgaande weg wordt al jaren als zeer onveilig gezien, maar de gemeente neemt vooralsnog geen maatregelen.