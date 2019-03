Reacties in Veghel erg verdeeld over rondvluchten AH met helikopter

Het opstijgen en landen en het continu rondcirkelen boven Veghel leverde voor veel mensen overlast op. Op Twitter en Facebook klaagden mensen dat ze niet konden uitslapen, dat mensen die nachtdienst hadden (gehad) overdag niet aan hun rust konden komen en dat mensen zich afvroegen waar het geluid toch vandaan kwam. Anderen noemen de actie millieu-onvriendelijk. ,,Wat was dat een vreselijke geluidsoverlast. De HELE dag kwam dat kreng over gevlogen. Snap niet dat daar een vergunning voor is afgegeven", zegt Angeline Hamers op Facebook. ,,Zou het niet handiger zijn deze info al voor het vliegen als nieuws op de site zetten in plaats van erna", zegt Pauline Thijs. ,,Dat was wel ellendig vandaag. Kun je eindelijk naar buiten vliegt er steeds een helikopter over de tuin. Wat een rukactie.", stelt Marika Gloudemans-van Der Molen. Anderen vinden dat 'mensen altijd wat te zeuren moeten hebben'. ,,Het was een hartstikke leuke actie, kinderen vonden het fantastisch om te kijken en degene die mee mochten vliegen hebben helemaal genoten”, zegt Doret Linschooten. ,,Het was geweldig eindelijk iets anders als plaatjes sparen, ik hoop dat het volgend jaar weer is", zegt Nel Horvers.